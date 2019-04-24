"Самым умным" стал студент медицинского университета Донецка

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-24T11:30:46+03:00

Кирилл Николаевский, студент Первого медицинского факультета Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, победил в 1 лиге. Фото: gorod-donetsk.com

Интеллектуальный конкурс проходит четвертый год среди студентов вузов республики

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23 апреля в Донецке стартовал финал 4 сезона Международного интеллектуального конкурса «Самый Умный».

Кстати, международный интеллектуальный конкурс «Самый умный» проходит уже четвёртый год подряд при организации отдела молодежной политики администрации города Донецка и Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Организатором мероприятия выступил отдел молодёжной политики администрации г. Донецка совместно с Министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР при поддержке общественной организации «Велес».

Первыми за звание «Самого Умного» в интеллектуальном бою встретились участники 1 Лиги – студенты образовательных организаций высшего профессионального образования ДНР и ЛНР – 12 человек, набравшие наибольшее количество баллов в полуфинале.

По итогам трех туров победителем финала 1 лиги 4 сезона Международного интеллектуального конкурса «Самый Умный» стал Кирилл Николаевский, студент Первого медицинского факультета Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.

Победители 2 и 3 лиг определятся 26 и 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU