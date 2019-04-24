Как Донецк перестал быть Юзовкой 95 лет назад: свидетельства краеведческого музея

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-24T10:02:32+03:00

В эти дни исполняется 95 лет с момента переименования Юзовки в Сталино и только в 1961 году наш город назвали Донецком

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Республиканский краеведческий музей Донецка хранит свидетельства истории переименования нашего города. Их было несколько.

Кстати, ранее официальной датой переименования считалось 8 марта 1924 г, поскольку именно в этот день состоялось Заседание пленума Юзовского окрисполкома, а решение было принято 9 марта 1924 г на торжественном заседании Юзовского горсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов с участием профсоюзов. Соответствующий документ носит название «Решение об увековечивании памяти В.И. Ленина»). Запись об этом есть в архивах Донецка.

Однако всё выглядит несколько сложнее, поскольку документов о переименовании было несколько, если не сказать – много, и все они имеют разные, хоть и близкие, даты.

В частности, это Протокол № 5 Пленума Центрально-административной комиссии ВУЦИК от 15.04.1924 г., Протокол № 14 (без даты) «О переименовании г. Юзовка в г. Сталин, Юзовского округа в Сталинский и станции Юзово Екатерининской железной дороги в станцию Сталино» (Президиум ЦИК УССР).

Важно подчеркнуть, что это – только те документы (вернее, их копии), которыми располагает Донецкий республиканский краеведческий музей. А ведь сколько их ещё может быть в нашем архиве…

А ещё телеграмма: «Юзiвка головi Окрвиконкому. Повiдомлюємо, що Постановою малої Президiї ВУЦИК 22.04. затверджую переiменування Юзовка в Сталин тчк. 23.04 1924 р. Керуючий справами ВУЦВК Зорiн». В фондах Донецкого республиканского краеведческого музея также есть негатив приказа № 26 Сталинского Окружного исполкома от 24.04.1924 г. о переименовании г. Юзовки в г. Сталино. Он был переснят с фотодокумента музея фотографом Сокольским в 1961 г. Здесь же содержится требование в соответствии с новым названием заменить с 1 мая все торговые вывески, а также все штампы.

- Многие знают историю самого переименования, которая сегодня выглядит отчасти курьёзной. На заседании пленума Юзовского Окрисполкома выступил его председатель Шкадинов и предложил в честь Владимира Ильича Ленина назвать наш город «Сталин», поскольку «Ленин – это локомотив революции, а локомотив – это сталь». К тому же, по его словам, Ильич был машинистом, а его «стальным последователем» – товарищ Сталин. Таким образом, и Сталина почествовали, и Ленина не забыли, – рассказывает старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела истории ДРКМ Жанна Крыжная.

- В просторечии город Сталин быстро трансформировался в «Сталино», и на почтовых конвертах 20-30-х годов встречается как одно, так и другое название. Однако, в отличие от обилия документов о переименовании Юзовки в Сталин, нет ни одного о переименовании города Сталин в город Сталино. Поэтому можно сделать вывод, что такого переименования просто не было. Таким образом, в нашем музее хранится довольно интересная подборка фотодокументов, переснятых с архивных подлинников. Эти копии были сделаны давно, и уверенности, что в архиве еще сохранились их подлинники, нет. Хотя всё может быть, – резюмирует Жанна Крыжная.

Оказывается, что в жизни нашего города был непродолжительный период, когда Сталино вновь вернули его бывшее название – Юзовка. Это сделали оккупационные власти во время Великой Отечественной войны; у них был даже свой печатный орган Юзовской городской управы «Донецкий вестник». Впрочем, на дорожных указателях того времени город всё равно значился как Сталино.

После освобождения Донбасса от фашистов к названию «Юзовка» больше не возвращались, а название Сталино наш город носил вплоть до ноября 1961 года, после чего стал Донецком.

ИСТОЧНИК KP.RU