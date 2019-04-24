2019-04-24T07:06:38+03:00
Общество

Погода в Донецке 24 апреля: тепло уверенно пришло в Донбасс

Дончан ждет ясная погода без осадков
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Бульвар Пушкина украсила цветущая магнолия. Фото: Евгении КарпачевойБульвар Пушкина украсила цветущая магнолия. Фото: Евгении Карпачевой
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После непродолжительного похолодания и пронизывающих ветров тепло медленно, но уверенно возвращается в Донбасс. Оканчивается цветение абрикос, начинает цвести магнолия и городские цветы. Донецк сейчас выглядит особенно нарядным.

Сегодня, в среду 24 апреля, дончан ждет теплая, сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +20. Ночью +6. Заморозки остались в прошлом и это радует. Днем может быть пасмурно, но без осадков.

24 апреля почитается память святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу называли Половодом и говорили: «Антип воды распустил», «Антип без воды (холод) - закрома без зерна (лето плохое)». Наши предки заметили: «если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит». Если утром мороз, а днём пошёл снег, то ещё целый месяц будет холодно. В этот день медведь из берлоги выходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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