Железнодорожный вокзал Углегорска восстановят к ноябрю

СЕГОДНЯ 22:18 2019-04-23T22:18:12+03:00

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Восстановление железнодорожного вокзала Углегорска планируется закончить к ноябрю текущего года. Для того чтобы уложиться в срок и полностью восстановить разбитую обстрелами станцию, Республике придется потратить 17 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГП «Донецкая железная дорога».

- Сметная стоимость работ по восстановлению вокзального комплекса составляет около 17 миллионов рублей. На данный момент работы выполняются сотрудниками строительно-монтажных управлений Донецка и Ясиноватой без привлечения подрядчиков, — говорится в сообщении.

Напомним, что ремонт железнодорожного вокзала Углегорска начался 1 апреля. За этот месяц строители уже приступили к установке металлопластиковых окон, перекрытий и деревянных конструкций. На следующем этапе они начнут восстанавливать кровлю крыши и кирпичную кладку стен, которые были разрушены из-за обстрела Углегорска в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU