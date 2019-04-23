Донецк будет ставить песенные рекорды, посвященные Дню Победы

СЕГОДНЯ 19:04 2019-04-23T19:04:06+03:00

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10 мая Школа вокального искусства Донецка к Дню Победы проведет песенный марафон в ТРЦ Донецк Сити.

На нем выступят выступят известные творческие личности города - Плеханова Татьяна (Заслуженная артистка Украины, прима Донбасс Оперы), Саввина Татьяна (Заслуженная артистка Украины, прима Донбасс Оперы), Приз Ольга (певица, представитель Донбасса на фестивале Красная Гвоздика в 2019), Лаврищева Марина (певица и вокальный тренер), шоу группа «Два с половиной кума».

- День Победы - великий праздник, значение которого для нашего народа сложно переоценить. Этот праздник важен для всех слоев общества и всех возрастов, - рассказали организаторы марафона. - Эта память и эта гордость общая для всех. Открытое творческое мероприятие «Песенный марафон «Одна победа» создает новый формат праздничных мероприятий ко Дню Победы. Песенный марафон ставит целью обьеденить граждан республики, при этом показать творческий потенциал нашего народа и подчеркнуть значимость праздника для нынешнего и будущего поколений. Ожидается, что в песенном марафоне примут участие и известные личности нашего города, и рядовые граждане, которые хотят внести свой творческий вклад в сохранение памяти о великом дне Победы. Никто не забыт и ничто не забыто! В ходе песенного марафона будет зафиксирован первый в ДНР рекорд по длительности исполнения песен, посвященных Дню Победы.

Приглашаются все жители и гости Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU