В селах на юге ДНР восстановили энергоснабжение
«Региональная энергопоставляющая компания» отремонтировала линию электроснабжения для абонентов из сел Сосновское и Набережное, которые находятся в серой зоне на юге ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.
- Аварийные бригады РП завершили ремонтные работы на высоковольтной линии «Южная-35 – Украинское», серьезно поврежденной в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины еще 13 апреля, - объявили в пресс-службе.
Также в министерстве добавили, что бригада долгое время не могла исправить поломку по причине не прекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Поэтому на протяжении полутора недель села Сосновское и Набережное были полностью обесточены.
ИСТОЧНИК KP.RU
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