В селах на юге ДНР восстановили энергоснабжение

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-23T17:45:56+03:00

23 апреля в 12.55 дома в селах наконец появилось электричество. Фото: www.tribunapracy.by

С 13 апреля в селах Сосновское и Набережное не было электричества

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«Региональная энергопоставляющая компания» отремонтировала линию электроснабжения для абонентов из сел Сосновское и Набережное, которые находятся в серой зоне на юге ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

- Аварийные бригады РП завершили ремонтные работы на высоковольтной линии «Южная-35 – Украинское», серьезно поврежденной в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины еще 13 апреля, - объявили в пресс-службе.

Также в министерстве добавили, что бригада долгое время не могла исправить поломку по причине не прекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Поэтому на протяжении полутора недель села Сосновское и Набережное были полностью обесточены.

ИСТОЧНИК KP.RU