2019-04-23T17:46:31+03:00
Политика

В Новоселовке боец ВСУ в шутку подорвал сослуживцев в блиндаже

В результате происшествия два бойца погибли
Екатерина Сорока
Поделиться:
В этот же день в 79 бригаде один из солдат ВСУ выстрелил в своего командира. Фото: unian.netВ этот же день в 79 бригаде один из солдат ВСУ выстрелил в своего командира. Фото: unian.net
Изменить размер текста:

Из-за неудачной шутки с гранатой и алкоголя за прошедшие сутки украинская армия лишилось двух бойцов. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В одном из подразделений 93-й механизированной бригады на позициях в районе населенного пункта Новоселовка Вторая украинский боевик по фамилии Пневский решил подшутить над своими сослуживцами и бросил им в блиндаж гранату, правда по привычке выдернул чеку, – рассказал начальник пресс-службы.

В результате неудавшейся шутки погибло два военнослужащих, а сам виновник происшествия получил множественные осколочные ранения.

Причина таких происшествий на украинской стороне - отсутствие дисциплины и низкий уровнем морального и психологического состояния бойцов подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24