В Новоселовке боец ВСУ в шутку подорвал сослуживцев в блиндаже

СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-23T17:46:31+03:00

В этот же день в 79 бригаде один из солдат ВСУ выстрелил в своего командира. Фото: unian.net

В результате происшествия два бойца погибли

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Из-за неудачной шутки с гранатой и алкоголя за прошедшие сутки украинская армия лишилось двух бойцов. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В одном из подразделений 93-й механизированной бригады на позициях в районе населенного пункта Новоселовка Вторая украинский боевик по фамилии Пневский решил подшутить над своими сослуживцами и бросил им в блиндаж гранату, правда по привычке выдернул чеку, – рассказал начальник пресс-службы.

В результате неудавшейся шутки погибло два военнослужащих, а сам виновник происшествия получил множественные осколочные ранения.

Причина таких происшествий на украинской стороне - отсутствие дисциплины и низкий уровнем морального и психологического состояния бойцов подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU