В Новоселовке боец ВСУ в шутку подорвал сослуживцев в блиндаже
Из-за неудачной шутки с гранатой и алкоголя за прошедшие сутки украинская армия лишилось двух бойцов. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- В одном из подразделений 93-й механизированной бригады на позициях в районе населенного пункта Новоселовка Вторая украинский боевик по фамилии Пневский решил подшутить над своими сослуживцами и бросил им в блиндаж гранату, правда по привычке выдернул чеку, – рассказал начальник пресс-службы.
В результате неудавшейся шутки погибло два военнослужащих, а сам виновник происшествия получил множественные осколочные ранения.
Причина таких происшествий на украинской стороне - отсутствие дисциплины и низкий уровнем морального и психологического состояния бойцов подразделений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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