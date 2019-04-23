Глава ДНР наградил бойцов гвардейской мотострелковой бригады «Георгиевским Крестом»

СЕГОДНЯ 19:26 2019-04-23T19:26:03+03:00

Всего было награждено 20 человек, один из них посмертно

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23 апреля Денис Пушилин наградил знаками отличия «Георгиевский Крест» военнослужащих из третьей отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- Вы находитесь на самой передовой нашей борьбы и должны понимать, что мы работаем над развитием экономики, ваши семьи будут иметь достойную работу, дети будут учиться, разговаривать на том языке, на котором привыкли, историю будут учить ту, которую мы слышали от наших предков, - заявил Денис Пушилин во время награждения.

«Георгиевские кресты» третьей и четвертой степени достались 20 военнослужащим из личного состава бригады, один из которых был награжден посмертно.

Кроме «Георгиевских Крестов» в этот день Денис Пушилин отметил Благодарностями Главы ДНР еще пять военнослужащих Народной милиции ДНР за весомый личный вклад в дело защиты Республики и высокие показатели в боевой и служебной подготовке.

ИСТОЧНИК KP.RU