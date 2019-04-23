В ДНР собираются запустить закрытые предприятия
Заниматься вопросом закрытых предприятий будет заниматься зампредседатель правительства Владимир Пашков
Денис Пушилин отдал распоряжение о повышении производственных сил в ДНР. Для этого необходимо провести перераспределение загруженности на работающих предприятиях и запустить те, что закрылись после наступления военных действий. Об этом 22 апреля сообщили на официальном сайте Главы ДНР.
– Необходимо акцентировать особое внимание на запуске простаивающих предприятий, а для этого необходимы конкретные предложения, чего не хватает, – поделился Денис Пушилин.
Напомним, что не так давно Денис Пушилин побывал на пятом Ялтинском Международном Форуме, где заключил контракты для экспорта Республиканской угольной, промышленной и металлургической промышленности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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