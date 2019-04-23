За прошедшую неделю саперы МЧС ДНР обезвредили 400 боеприпасов
За прошедшую неделю на территории Республики было обезврежено около 400 взрывоопасных предметов (ВОП). Об этом рассказала начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
- За прошедшую неделю отряд пиротехнических работ МЧС 53 раза привлекался для выполнения заявок по обезвреживанию ВОП. В результате проведенных работ саперами было выявлено и обезврежено 388 единиц взрывоопасных предметов, — поделилась представитель министерства.
В процессе пиротехнических работ МЧС исследовали больше 35 гектаров открытых территорий и сельскохозяйственных полей на наличие противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Также Наталья Гетова добавила, что МЧС ДНР за прошедшую неделю занимались не только разминированием территорий Республик, но и параллельно с этим ликвидировали пожары. Всего было зафиксировано 81 случая возникновения пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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