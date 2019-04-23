Посол ОБСЕ в Украине призвал к полному разминированию территорий на Донбассе
Сегодня Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан призвал стороны украинского конфликта к разминированию территорий в связи с годовщиной смерти одного из наблюдателей, который погиб вследствие взрыва противотанковой мины. Об этом сегодня сообщили на официальном сайте ОБСЕ Украины.
- Только когда люди на востоке Украины освободятся от этой беды, можно отдать дань памяти Джозефу Стоуну и всем другим невинным жертвам, - заявил Эртурул Апакан.
Также глава ОБСЕ отметил, что за прошедшие четыре месяца было зафиксировано около 70 погибших мирных жителей вследствие срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Напомним, что 23 апреля 2017 года машина СММ ОБСЕ наехала на скрытую мину вблизи населенного пункта Пришиб. Тогда погиб один из наблюдателей миссии - Джозеф Стоун. Двое его коллег получили ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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