2019-04-23T15:41:07+03:00
Политика

Посол ОБСЕ в Украине призвал к полному разминированию территорий на Донбассе

Заявление было сделано в годовщину гибели наблюдателя СММ ОБСЕ под Пришибом
Екатерина Сорока
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После смерти Джозефа Стоуна в этот год было зафиксировано еще 58 случаев смерти среди мирных жителей Донбасса. Фото: osce.org/ruПосле смерти Джозефа Стоуна в этот год было зафиксировано еще 58 случаев смерти среди мирных жителей Донбасса. Фото: osce.org/ru
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Сегодня Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан призвал стороны украинского конфликта к разминированию территорий в связи с годовщиной смерти одного из наблюдателей, который погиб вследствие взрыва противотанковой мины. Об этом сегодня сообщили на официальном сайте ОБСЕ Украины.

- Только когда люди на востоке Украины освободятся от этой беды, можно отдать дань памяти Джозефу Стоуну и всем другим невинным жертвам, - заявил Эртурул Апакан.

Также глава ОБСЕ отметил, что за прошедшие четыре месяца было зафиксировано около 70 погибших мирных жителей вследствие срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, что 23 апреля 2017 года машина СММ ОБСЕ наехала на скрытую мину вблизи населенного пункта Пришиб. Тогда погиб один из наблюдателей миссии - Джозеф Стоун. Двое его коллег получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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