В Донецке организовали интерактивное занятие для школьников из прифронтовых районов

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-23T15:42:59+03:00

На занятии школьники могли посмотреть исторические фильмы и узнать о том, как создавались известные военно-патриотические песни

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22 апреля в библиотеке имени Крупской состоялось интерактивное занятие «Песни в солдатской шинели» для детей из прифронтовых районов Донецка. Ученики могли посмотреть военный фильм о блокаде Ленинграда и узнать истории о создании известных военно-патриотических песен времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

- Сегодня, конечно же, надо обратить внимание на патриотическое воспитание молодежи, и это должно реализовываться на уровне государственной политики, – поделился председатель Союза ветеранов Афганистана Владимир Савелов, который также присутствовал на занятии.

Занятие проходило в рамках социальной программы «Дети Республики». Она направлена на то, чтобы улучшить психическое и эмоциональное состояние детей из прифронтовых районов. Поэтому на занятие были приглашены дети из школы 23 Киевского района. Всего на занятии присутствовало 26 учеников. Депутаты считают, что культурно-патриотическая организация досуга поможет детям адаптироваться к социальной жизни в военное время.

ИСТОЧНИК KP.RU