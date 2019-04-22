Басурин: в зону ООС прибывает делегация военных из Королевства Дании

СЕГОДНЯ 19:35 2019-04-22T19:36:53+03:00

Наев будет убеждать западных гостей, что они "защищают" страны НАТО от мнимого вторжения

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Сегодня в зону операции оккупационных сил прибывает делегация из министерства обороны Королевства Дании. Об этом сообщил заместитель начальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Командующему украинскими вооруженными формированиями Наеву поставлена задача убедить в том, что Украина пятый год якобы сдерживает агрессию с Востока и «защищает» страны НАТО от мнимого вторжения. Доверчивые иностранцы охотно предоставляют киевским властям миллионы долларов своих налогоплательщиков, которые впоследствии успешно осваиваются и оседают в карманах украинских политиков и генералов, - рассказал Эдуард Александрович.

За прошедшие сутки ВСУ семь раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских военных подверглись районы Жабичево, Ясиноватой, Яковлевки, Александровки, Трудовских и Спартака.

ИСТОЧНИК KP.RU