Кулемзин открыл детскую площадку в прифронтовом Киевском районе Донецка

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-22T15:00:44+03:00

Теперь для детворы будет раздолье. Фото: Администрация города Донецка

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Сегодня, 22 апреля, в микрорайоне «Путиловский» праздник – для местной детворы открылась новая детская площадка. Поздравить жителей с таким прекрасным событием приехал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Дорогие дети, уважаемые родители! Мне очень приятно сегодня открывать очередную детскую площадку. Я искренне желаю, чтобы детский смех затмил ужасы войны и на нашу землю поскорее пришел мир. Выражаю огромную благодарность руководству и трудовому коллективу «Внешторгсервиса» за оказанную помощь, любовь к родному городу, к нашим детям и нашему будущему. Мира всем, счастья, добра, и пусть наши дети резвятся на мирных детских площадках, - сказал градоначальник.

Для местных детишек устроили настоящую сказку. Вокальный ансамбль «Непоседы» ДК имени Горького заводным «Паровозиком букашек» развеселили всех, кто пришел на открытие детской площадки. А веселые аниматоры вместе с ребятами «покорили вершины» новой игровой площадки. Все детки получили сладости.

В рамках двухмесячника по благоустройству Донецка возле новой детской площадки высадили 90 кустов молодых жасминов.

ИСТОЧНИК KP.RU