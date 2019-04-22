Кулемзин открыл детскую площадку в прифронтовом Киевском районе Донецка
Сегодня, 22 апреля, в микрорайоне «Путиловский» праздник – для местной детворы открылась новая детская площадка. Поздравить жителей с таким прекрасным событием приехал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
- Дорогие дети, уважаемые родители! Мне очень приятно сегодня открывать очередную детскую площадку. Я искренне желаю, чтобы детский смех затмил ужасы войны и на нашу землю поскорее пришел мир. Выражаю огромную благодарность руководству и трудовому коллективу «Внешторгсервиса» за оказанную помощь, любовь к родному городу, к нашим детям и нашему будущему. Мира всем, счастья, добра, и пусть наши дети резвятся на мирных детских площадках, - сказал градоначальник.
Для местных детишек устроили настоящую сказку. Вокальный ансамбль «Непоседы» ДК имени Горького заводным «Паровозиком букашек» развеселили всех, кто пришел на открытие детской площадки. А веселые аниматоры вместе с ребятами «покорили вершины» новой игровой площадки. Все детки получили сладости.
В рамках двухмесячника по благоустройству Донецка возле новой детской площадки высадили 90 кустов молодых жасминов.
ИСТОЧНИК KP.RU