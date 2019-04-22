Пасха и Красная горка в Луганске 2019: как будет ходить транспорт на кладбища

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-22T13:19:06+03:00

Как будет ходить транспорт на кладбища. Фото: girnyk.dn.ua

Об этом рассказали в администрации города Луганска

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28 апреля и 5 мая в Луганске городской транспорт будет подвозить пассажиров к кладбищам.

- Временные коррективы в схемах следования транспорта направлены на обеспечение комфортного перемещения горожан в праздничные дни, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

К кладбищу «Острая Могила» будут следовать отдельные транспортные единицы маршрутов №№112, 135, 138, 141, 144, 152, 155, 167, 170 и 197. Всего в этом направлении перевозку граждан будут осуществлять 2 автобуса и 67 микроавтобусов.

К месту захоронения в районе поселка Тельмана в течение указанных дней будут следовать 12 микроавтобусов – это 136-ой, 124-ый и 122-ой маршруты.

К кладбищу в районе квартала Южный проследуют троллейбусы №№ 51, 52, 53 и 54а, а также маршрутные такси №№ 133, 134, 137, 141 и 155. В перевозке в данном направлении будут задействованы 68 микроавтобусов и 10 троллейбусов.

В направлении Каменнобродского кладбища будут работать маршруты №№ 107, 110А, 110Б, 117, 119, 129 и 167. Перевозку жителей к месту захоронения планируют осуществлять 2 автобуса и 69 микроавтобусов.

Два микроавтобуса маршрута №135 будут задействованы в подвозе граждан к кладбищу в поселке Большая Вергунка.

ИСТОЧНИК KP.RU