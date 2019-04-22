2019-04-22T13:19:06+03:00
Общество

Пасха и Красная горка в Луганске 2019: как будет ходить транспорт на кладбища

Об этом рассказали в администрации города Луганска
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Как будет ходить транспорт на кладбища. Фото: girnyk.dn.uaКак будет ходить транспорт на кладбища. Фото: girnyk.dn.ua
Изменить размер текста:

28 апреля и 5 мая в Луганске городской транспорт будет подвозить пассажиров к кладбищам.

- Временные коррективы в схемах следования транспорта направлены на обеспечение комфортного перемещения горожан в праздничные дни, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

К кладбищу «Острая Могила» будут следовать отдельные транспортные единицы маршрутов №№112, 135, 138, 141, 144, 152, 155, 167, 170 и 197. Всего в этом направлении перевозку граждан будут осуществлять 2 автобуса и 67 микроавтобусов.

К месту захоронения в районе поселка Тельмана в течение указанных дней будут следовать 12 микроавтобусов – это 136-ой, 124-ый и 122-ой маршруты.

К кладбищу в районе квартала Южный проследуют троллейбусы №№ 51, 52, 53 и 54а, а также маршрутные такси №№ 133, 134, 137, 141 и 155. В перевозке в данном направлении будут задействованы 68 микроавтобусов и 10 троллейбусов.

В направлении Каменнобродского кладбища будут работать маршруты №№ 107, 110А, 110Б, 117, 119, 129 и 167. Перевозку жителей к месту захоронения планируют осуществлять 2 автобуса и 69 микроавтобусов.

Два микроавтобуса маршрута №135 будут задействованы в подвозе граждан к кладбищу в поселке Большая Вергунка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Родительский день 2019 в Донецке: Спасатели ДНР призвали жителей воздержаться от посещения 22 кладбищ
Кулемзин открыл детскую площадку в прифронтовом Киевском районе Донецка
Обстрелы ДНР: ВСУ за неделю выпустили больше двух с половиной тонн боеприпасов
Супружеская пара вместе с двумя внуками пяти и одиннадцати лет трагически погибли на пожаре в Краснодоне
Мать погибшего от обстрела украинских военных фотокорреспондента Андрея Стенина побывала на месте гибели сына в Донбассе
В Дебальцево 24 апреля пройдет День донора: где сдать кровь
Пожар на Енакиевском металлургическом заводе: обошлось без пострадавших
В Донецке в парке Щербакова пройдет дог-шоу «Я и моя собака»
Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»
«Устрою тебя работать в полицию»: аферистка развела безработную дончанку на 3 500 рублей
Открытое первенство ДНР: лучшие легкоатлеты поедут на соревнования в Россию
В 17 раз больше допустимой нормы: в Мариуполе пьяный водитель едва держался на ногах
В Донбассе шесть десантников из 25-й бригады ВСУ тяжело ранены после столкновения двух БМП
Почему под Горловкой разбился беспилотник ОБСЕ
«Мальборо» из Донецка не доехали в Мариуполь
Командуюший ООС в Донбассе Наев готов «сдать» Порошенко
24-я бригада ВСУ обстреляла из миномета Донецк: повреждены два дома
В Луганске подводят итоги выборов депутатов Молодежного парламента ЛНР
В Донецке открываются пасхальные ярмарки
В ДНР завершается сев зерновых культур
Украинская армия в Донбассе обстреляла Веселое, Спартак и Калиново
В Донбассе пьяный комбат из 54-й бригады ВСУ переломал бойцу ребра
Пожарные спасли из горящего дома в Макеевке троих детей
В Донецк приехал всемирно известный оперный певец Владимир Вьюров
Ситуация на КПВВ в Донбассе: сегодня дончане не спешат ехать на Украину
24 апреля в Минске будут обсуждать всеобъемлющее прекращения огня в Донбассе
Погода в Луганске: 21 апреля будет до 14 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: днем 21 апреля потеплеет до 13 градусов