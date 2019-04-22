Супружеская пара вместе с двумя внуками пяти и одиннадцати лет трагически погибли на пожаре в Краснодоне

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-22T12:51:06+03:00

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Ранним утром 21 апреля в Краснодоне - город в Луганской Народной Республике - случилась трагедия. Пожар унес жизни супружеской пары и двух их внуков. Одному было – пять лет, другому – одиннадцать. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

Загорание произошло в частном доме. В спасательное ведомство позвонили соседи, которые из-за сильного задымления не смогли войти в дом. На пороге они обнаружили тело 59-летнего хозяина.

По прибытию пожарные разбили окно, из которого валил дым, и начали бороться с огнем. Очаг загорания находился в спальне. Горели кровать, тумбочка и вещи. За короткое время пожар удалось ликвидировать.

- В соседней комнате находились 52-летняя жена хозяина и двое внуков в возрасте пяти и 11 лет, которые погибли, предположительно, от отравления продуктами горения, - говорят в спасательном ведомстве. - Вероятная причина трагедии – неосторожность хозяина при курении. Со слов соседей, мужчина постоянно курил в доме, нередко и в постели.

ИСТОЧНИК KP.RU