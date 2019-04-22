2019-04-22T11:55:21+03:00
Общество

В Дебальцево 24 апреля пройдет День донора: где сдать кровь

Каждому донору дадут 147 рублей и два дня отпуска
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Дебальцево День донораВ Дебальцево День донораФото: Алексей БУЛАТОВ
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24 апреля в Дебальцево на базе Центральной горбольницы пройдет День донора.

- Подарить шанс на выздоровление больным и раненым могут все желающие, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Забор крови начнется с 08.30. Обращайтесь в регистратуру и не забудьте взять с собой паспорт, - сказали в горбольнице.

С самого утра легкий завтрак (сваренная на воде каша, сухое печенье). Нельзя жирное, острое, жареное, копченое. Накануне пейте больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.

- Перед самой сдачей крови угостим чаем с печеньем, а потом выдадим справку на работу на два дня отдыха (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора). Каждому сдавшему кровь заплатим 147 рублей компенсации, - рассказали медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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