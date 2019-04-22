Пожар на Енакиевском металлургическом заводе: обошлось без пострадавших
21 апреля на одном из крупнейших предприятий Донбасса - Енакиевском металлургическом заводе - произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.
- Пожар произошел в конверторном цехе филиала № 2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис». Пожаром была уничтожена внутренняя обшивка, панель управления, электрический кабель и остекление подвесного магнитного крана, - сказано в сообщении МЧС ДНР.
В ведомстве также уточнили, что погибших и пострадавших нет. МЧС Донецкой Народной Республики задействовали 12 человек личного состава и 4 единицы спецтехники для того, чтобы ликвидировать возгорание. Сообщается, что технологический процесс останавливать не пришлось.
Енакиевский металлургический завод — одно из крупнейших металлургических предприятий Донбасса, которое было основанное еще во времена Российской империи - в 1897 году.
ИСТОЧНИК KP.RU