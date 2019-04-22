Пожар на Енакиевском металлургическом заводе: обошлось без пострадавших

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-22T10:55:59+03:00

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21 апреля на одном из крупнейших предприятий Донбасса - Енакиевском металлургическом заводе - произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- Пожар произошел в конверторном цехе филиала № 2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис». Пожаром была уничтожена внутренняя обшивка, панель управления, электрический кабель и остекление подвесного магнитного крана, - сказано в сообщении МЧС ДНР.

В ведомстве также уточнили, что погибших и пострадавших нет. МЧС Донецкой Народной Республики задействовали 12 человек личного состава и 4 единицы спецтехники для того, чтобы ликвидировать возгорание. Сообщается, что технологический процесс останавливать не пришлось.

Енакиевский металлургический завод — одно из крупнейших металлургических предприятий Донбасса, которое было основанное еще во времена Российской империи - в 1897 году.

ИСТОЧНИК KP.RU