Почему под Горловкой разбился беспилотник ОБСЕ
- Украинские боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ в Донбассе, – заявил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов. - За последнее время украинские вооруженные формирования дважды осуществляли подавление сигнала GPS-беспилотника миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия.
Так, 13 апреля наблюдателям удалось увести свой БПЛА из зоны постановки радиопомех. Однако 19 апреля действия маневренных групп привели к крушению беспилотного летательного аппарата. Тогда же был обстрелян второй беспилотник, в результате чего была повреждена одна из лопастей аппарата. Отмечается, что оба инцидента произошли в зоне ответственности 53-й механизированной бригады.
- Действия украинской стороны свидетельствуют о том, что на горловском направлении, в районах, прилегающих к Дзержинску, командование ВСУ сосредоточило тяжелое вооружение. В связи с этим командиру 53-й бригады Грузевичу отданы указания, применять все имеющиеся силы и средства для недопущения вскрытия факта стягивания тяжелого вооружения к линии соприкосновения, — подчеркнул Безсонов.
Заявление начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова 21 апреля.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU