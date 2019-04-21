2019-04-21T17:37:40+03:00
Политика

Почему под Горловкой разбился беспилотник ОБСЕ

В Народной милиции ДНР считают, что украинские военные пытаются скрыть дислокацию тяжелого вооружения [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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19 апреля действия ВСУ привели к крушению беспилотного летательного аппарата ОБСЕ Фото: osce.org19 апреля действия ВСУ привели к крушению беспилотного летательного аппарата ОБСЕ Фото: osce.org
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- Украинские боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ в Донбассе, – заявил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов. - За последнее время украинские вооруженные формирования дважды осуществляли подавление сигнала GPS-беспилотника миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия.

Так, 13 апреля наблюдателям удалось увести свой БПЛА из зоны постановки радиопомех. Однако 19 апреля действия маневренных групп привели к крушению беспилотного летательного аппарата. Тогда же был обстрелян второй беспилотник, в результате чего была повреждена одна из лопастей аппарата. Отмечается, что оба инцидента произошли в зоне ответственности 53-й механизированной бригады.

- Действия украинской стороны свидетельствуют о том, что на горловском направлении, в районах, прилегающих к Дзержинску, командование ВСУ сосредоточило тяжелое вооружение. В связи с этим командиру 53-й бригады Грузевичу отданы указания, применять все имеющиеся силы и средства для недопущения вскрытия факта стягивания тяжелого вооружения к линии соприкосновения, — подчеркнул Безсонов.

Заявление начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова 21 апреля.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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