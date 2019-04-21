«Мальборо» из Донецка не доехали в Мариуполь

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-21T16:33:32+03:00

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Донецк еще до войны был известен не только как центр металлургии и угледобычи, но производством сигарет типа «Мальборо». Вот и сейчас этот товар пользуется спросом не только в ДНР. Последний тому пример - 43-летний дончанин 20 апреля пытался провезти на Украину в своем микроавтобусе «Мерседес» 280 пачек. Может быть, в другое время ему бы и удалось проскочить линию соприкосновения. Но перед вторым туром президентских выборов украинские пограничники усилили контроль. Даже привлекли для этого целое подразделение специально обученных собак.

- В КПВВ «Гнутово» в ходе работы совместной досмотровой группы под обшивкой багажного отделения машины было обнаружено 280 пачек сигарет без марок акцизного сбора, - сообщили в пресс-службе Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как пояснил водитель микроавтобуса, он пытался таким образом наладить нелегальную табачную торговлю и подрабатывать во время поездок на Украину.

Контрафактные табачные изделия, которые перемещались с сокрытием от контроля, изъяты, сумма их оценки составила 13 тысяч гривен. Но самое худшее для дончанина - был изъят и автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров. Его оценили в 350 тысяч гривен.

ИСТОЧНИК KP.RU