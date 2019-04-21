В ДНР завершается сев зерновых культур

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-21T12:17:05+03:00

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- В Республике по состоянию на 15 апреля ранние яровые зерновые культуры посеяны на площади 38 416,1 гектара. Это 92,8% к запланированной посевной площади, - сообщил заседании коллегии министерства министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко. - В том числе, яровой ячмень посеян на площади 34 117,7 гектара, овес посеян на площади 539 гектаров, горох – на площади 2 880 гектаров. Технические культуры посеяны на площади 2 418,8 гектара. Кроме того, кормовых культур посеяно на площади 1 144,7 гектара или 21,2% к прогнозу.

Министр также отметил, что продолжается подкормка озимых зерновых культур. По последним данным подкормлено более 81 тысячи гектаров озимых культур - почти 75% от планируемой площади. Внесено порядка 16 тысяч тонн минеральных удобрений. Это способствует значительному увеличению количества и повышения качества зерна будущего урожая.

Напомним, в прошлом году в Республике был неурожай, что привело к росту цены на хлеб и муку, а также на корма для животных и кур. Поэтому вопрос продовольственной безопасности является приоритетным для нынешнего правительства ДНР

ИСТОЧНИК KP.RU