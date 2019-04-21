2019-04-21T11:06:27+03:00
Политика

В Донбассе пьяный комбат из 54-й бригады ВСУ переломал бойцу ребра

Военнослужащий также получил закрытую черепно-мозговую травму
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Засидевшимся в донбасских окопах «защитникам незалежной» давно пора вернуться домой. Фото: twitter.com/hujevijvatnikЗасидевшимся в донбасских окопах «защитникам незалежной» давно пора вернуться домой. Фото: twitter.com/hujevijvatnik
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- 18 апреля командир первого батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения избил подчиненного, пострадавший попал в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой, - сообщил на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - Данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования.

Кстати, 31 марта в день голосования на специальном избирательном участке на территории 54-й механизированной бригады пьяный военнослужащий одного из подразделений демонстративно испортил бюллетень, в результате чего произошел конфликт с офицерами. Ситуация получила развитие за территорией пункта голосования, где военнослужащий был избит группой офицеров. После инцидента бойца доставили в лечебное учреждение с травмами средней степени тяжести.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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