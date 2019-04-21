Пожарные спасли из горящего дома в Макеевке троих детей

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-21T10:13:16+03:00

А всего спасатели вывели из огня шесть человек

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20 апреля в двухэтажном доме по улице Лебедева в поселке Ленина Горняцкого района возник пожар. На лестничной площадке загорелся электросчетчик с кабелем и мусор. Из-за сильного дыма жильцы не могли выбраться из квартир. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

Прибывшие на пожар спасатели Макеевки эвакуировали по выдвижной лестнице из квартир на втором этаже 4 человек, из них 3 детей (2011, 2012 и 2014 г.р.). Также двое жителей были выведены в аппаратах на сжатом воздухе по лестничному маршу. Всего спасено 6 человек. Жильцы дома не пострадали. Причина пожара устанавливается.

А сегодня, 21 апреля, на улице Ленина в Торезе горел продуктовый магазин, расположенный, на первом этаже двухэтажного жилого дома. Пожаром уничтожены торговый зал с торговым оборудованием на площади 16 кв. м, 1 оконный блок, простенок в квартире №10 на площади 12 кв. м. В квартире №12 повреждены межэтажное перекрытие и стена.

Всего за минувшие сутки в ДНР ликвидировано 16 пожаров (из них 4 загорание сухой растительности): Донецк – 4, Макеевка – 2, Енакиево – 1, Харцызск – 2, Снежное – 1, Амвросиевка – 1, Торез – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU