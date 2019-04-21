В Донецк приехал всемирно известный оперный певец Владимир Вьюров

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-21T09:28:26+03:00

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Лауреат международных конкурсов оперный певец из Санкт - Петербурга Владимир Вьюров поздно вечером в пятницу приехал в Донецк.

Он примет участие в опере "Риголетто" в оперном театре и даст благотворительные концерты.

Владимир Вьюров - частый гость в столице республики, начиная с трагических событий 2014 года. Здесь он не только исполняет арии, но и привозит гуманитарную помощь, дает благотворительные концерты, помогает оперным актерам в обучении в России и т.д. При этом, Вьюров абсолютно не пиарится, что для многих дончан , уставших от бесконечной саморекламы заезжих гостей на фоне аэропорта, разбитого монастыря, - странно.

- Человек с Большой душой, патриот. Он самозабвенно желает, чтобы у нас все было хорошо и он всячески старается это сделать, - сказал Эдуард Басурин на одном из благотворительных концертов Владимира Вьюрова для военных и их семей.

А еще полковник Басурин добавил : "Вьюров - настоящий мужик!"

Кстати, самая любимая композиция военных в исполнении Владимира Вьюрова - "Русский русскому помоги!"

ИСТОЧНИК KP.RU