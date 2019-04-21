24 апреля в Минске будут обсуждать всеобъемлющее прекращения огня в Донбассе

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-21T08:19:29+03:00

От «перемирия по-украински» в этом году получил повреждения в этом году 141 жилой дом Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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Попытки прекратить огонь в течение вооруженного конфликта на территории Донбасса предпринимались уже более 20 раз. Только в этом году было согласовано два перемирия – «рождественское», вступившее в силу с 29 декабря, и «весеннее» – с 8 марта. Причем «весеннее» перемирие было нарушено вооруженными формированиями Украины (ВФУ) уже через пять минут после его вступления в силу.

Согласно информации представительства ДНР в Специальном центре по контролю и координации (СЦКК) за период действия «рождественского» и «весеннего» перемирий вооруженные формирования Украины 1195 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего повреждения были нанесены 141 жилому дому и 26 объектам инфраструктуры в Республике.

По данным Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой за время формального действия перемирий в 2019 году на территории Республики ранения различной степени тяжести получили 50 человек, погибли – 47 человек. При этом боевые действия украинская сторона продолжает вести, используя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

- В свою очередь, Донецкая Народная Республика заинтересована в скорейшем введении всеобъемлющего и безусловного режима прекращения огня, что возможно только в случае принятия дополнительных мер по его усилению и контролю, - сообщила омбудсмен Дарья Морозова. - Этот вопрос станет ключевым для обсуждения на предстоящей встрече в Минске, которая состоится 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU