2019-04-20T20:16:17+03:00
Политика

Украинский снайпер обстрелял в Донбассе российских журналистов

Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ru.delfi.ltФото: ru.delfi.lt
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Украинский снайпер открыл огонь по российским журналистам. Съемочная группа ВГТРК в этот момент готовила репортаж о жизни и обстановке в районе поселка Спартак. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- С направления Авдеевки в районе 16.00 был открыт прицельный огонь по съемочной группе ВГТРК, осуществлявшей подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак. Необходимо отметить, что огонь вел снайпер, который отчетливо видел в прицел людей, в которых он стрелял, - сообщил Безсонов.

Начальник пресс-службы оборонного ведомства Республики отметил, что никто из съемочной группы не пострадал.

- Чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры. Увидев безоружных журналистов, они покушались на их жизни, - говорит Даниил Безсонов. - Поскольку данный факт является грубейшим нарушением норм Международного гуманитарного права, настоятельно требуем от руководства ОБСЕ не оставлять его без внимания и решительно осудить преступные действия украинских силовиков

ИСТОЧНИК KP.RU

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