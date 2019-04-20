2019-04-20T11:56:03+03:00
Политика

Украинский суд приговорил пенсионерку к тюремному заключению за общение с сыном из ЛНР

Женщину обвиняют по статье "пособничество террористам"
Екатерина Сорока
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Пенсионерка несколько раз подвергалась обвинениям со стороны украинских правоохранительных органов. Фото: amur.netПенсионерка несколько раз подвергалась обвинениям со стороны украинских правоохранительных органов. Фото: amur.net
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Украинский суд на Луганщине приговорил к пяти годам тюремного заключения 63-летнюю пенсионерку из поселка Трехизбенки. Основанием для заключения стал телефонный звонок сыну из ЛНР. Женщину обвиняют по статье 258-3 Уголовного кодекса незалежной за "пособничество террористическим организациям". Об этом сообщили в МГБ ЛНР.

Сын пенсионерки живет на территории ЛНР в поселке Славяносербск, занимается домашним хозяйством и получает пенсию по инвалидности, и не имеет никакого отношения военным силам Республики.

- Они говорят, что она по телефонному разговору предавала информацию военного характера. Но это не так, и так никогда не было, - рассказывает сын осужденной. - Она просто вела беседу, как и все жители Трехизбенки: просто спрашивали о том есть ли техника в поселке или нет. Но о месте расположении вооружений ничего не говорилось.

Мужчина обращается к международным организациям по защите прав человека с просьбой помощи доказать невиновность своей престарелой матери.

Тем более, что это не первый случай обвинений в адрес женщины в пособничестве террористам. Ранее украинский суд обвинял ее по той же статье. Но через некоторое время ее отпускали из-за недостаточного количества доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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