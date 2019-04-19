В Донецкой муздраме разгадали секрет Великого Мага: очередная премьера на Большой сцене

СЕГОДНЯ 18:47 2019-04-19T18:47:01+03:00

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Мистик и авантюрист Джузеппе Калиостро решил провести сеанс практической магии в самом центре Донецка – столичной муздраме. Вечером, 19 апреля, на Большой сцене МДТ имени М.М. Бровуна состоялась премьера юмороМистического комикса – «Граф Калиостро» по мотивам сценария Григория Горина. Конечно же, все мы смотрели знаменитую «Формулу любви» Марка Захарова и помним наизусть ставшие крылатыми реплики и фразы, но режиссер донецкой постановки Василий Маслий создал совершенно новую историю о любви.

По словам генерального директора-художественного руководителя муздрамы Натальи Волковой, в спектакле задействованы как опытные актеры, так и молодежь: народный артист ДНР Владимир Швец, заслуженные артисты ДНР – Мария Марченко и Анна Якубовская, артисты – Виталий Юсупов, Дмитрий Федоров, Константин Банников, Александр Рыбчинский, Анна Костельникова, Валентина Саврасова, Павел Бодров, Анна Афанасьева, Михаил Бовдуй, Марина Степанова и другие.

- У нас жанр определен как «юмороМистический комикс». На сцене действительно будет смешение жанров. Постановка, на мой взгляд, получилась яркой, зрелищной, динамичной. Помимо авторских звучат и широко известные композиции не только из кинофильма, но и популярных мюзиклов. Специально для нового спектакля режиссер Анна Цыбань написала тексты песен. Это тот случай, когда люди придут в театр насладиться хорошим вокалом, посмеяться, отдохнуть… И разгадать для себя формулу любви, - сказала перед премьерой Наталья Волкова.

На сцене самые высокие за историю театра декорации – 7,5 метров, а это очередной рекорд. Мизансцены сменяются, образуя причудливые и пестрые картинки из комикса: киношные погони, гротескные сцены из жизни российской глубинки, разудалый размах народных гуляний, умелая ирония принципиальных циников и прирожденных авантюристов, неподдельная искренность потерявшего себя философа, и, конечно же, любовь, способная изменить не только тебя самого, но и целый мир.

- Это была сложная задача – опираться на гениальный киносценарий Горина, но сделать так, чтобы не копировать «Формулу любви. Я считаю, что у нас это получилось – спектакль абсолютно не похож на фильм. Мы сохранили Горинский текст, но дописали несколько сцен, раскрывающих внутренний мир Калиостро. Насытили постановку музыкой. В итоге получился очень качественный, легкий и вселяющий надежду спектакль, - подчеркнул Василий Маслий.

ИСТОЧНИК KP.RU