День Победы 2019: Два бесплатных концерта с песнями военных лет пройдут в филармонии Донецка

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-19T16:08:30+03:00

Концерты состоятся 7 и 9 мая, вход на них будет свободным

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Донецк готовится к Дню Победы. И это не только Парад и смотр военной техники, но и культурные мероприятия. Артисты Донецкой государственной академической филармонии имени Сергея Прокофьева проведут два бесплатных концерта к 74-й годовщине Великой Победы над фашистской Германией. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе филармонии.

- К 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Донецкой филармонии состоятся два праздничных концерта: 7 мая, в 17:00 – «На всю оставшуюся жизнь» 9 мая, в 15:00 – «Нам нужна одна Победа». Вход свободный, – говорится в сообщении.

Уточнятся, что в концерте «На всю оставшуюся жизнь» выступят: концертный ансамбль «Ричеркар», вокальный ансамбль «Intrada» и «Хор любителей пения». Прозвучат произведения известных советских композиторов о Великой Отечественной войне.

В ходе концерта «Нам нужна одна Победа» солисты филармонии исполнят песни барда Булата Окуджавы: «Бери шинель, пошли домой», «До свидания, мальчики», «Молитва» и другие композиции.

ИСТОЧНИК KP.RU