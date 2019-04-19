В школе Авдеевки распылили химическое вещество

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-19T13:35:53+03:00

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В Авдеевке, подконтрольной Украине, за медицинской помощью обратились 16 школьников, по предварительным оценкам, после распыления перечного газа. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин на своей странице в Facebook.

- ЧП в Авдеевский школе №7. По предварительным оценкам, неизвестное пока лицо распылило перечный газ. Учебный процесс остановлен. 16 детей обратились за медицинской помощью, две девушки госпитализированы. Состояние нормальное, через час-два больницу покинут, – написал Малыхин.

- На месте работают специалисты ГСЧС, правоохранители и соответствующие службы военно-гражданской администрации. Ожидаем официальные выводы экспертов, – добавил он.

- Все началось в стеклянном коридоре, - рассказывает один из школьников. - Я проходил и сильно кашлять начал, а техничка говорит, типа, все нормально, что-то просто разлили.идите.

Версии произошедшего ЧП - от банальной шалости подростков, стремящихся закосить контрольную до серьезных провокаций.

ИСТОЧНИК KP.RU