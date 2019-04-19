Обстрелы ЛНР: ВСУ за сутки четырежды нарушили «режим тишины»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-19T12:08:14+03:00

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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Украинские силовики обстреляли районы Золотого-5, поселка Калиново и села Калиново-Борщеватое. Огонь вели из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, автоматических и подствольных гранатометов, стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного, - рассказали в НМ ЛНР.

Напомним, что вчера украинские вояки трижды нарушили «перемирие». Они вели огонь по тем же населенным пунктам и селу Пришиб. Минометы, гранатометы и стрелковое оружие - того же калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU