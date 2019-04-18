2019-04-18T14:39:31+03:00
Политика

«Расцениваем как подготовку к провокациям в преддверии второго тура выборов в Украине». Три «Урала» ВСУ с боеприпасами прибыли в Трехизбенку

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: twitter.com/donbasssegodnyaФото: twitter.com/donbasssegodnya
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В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о переброске украинской армией к линии разграничения боеприпасов.

- ВСУ разместили в районе поселка Трехизбенка три «Урала» с боеприпасами, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции отметили, что украинская армия продолжает наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения, демонстрируя свое нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем.

- Нашей разведкой установлено прибытие трех автомобилей "Урал" с боеприпасами к АГС-17 (автоматический гранатомет станковый), ГП-25 (гранатомет подствольный) и СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет) в район населенного пункта Трехизбенка. Данные действия противника мы расцениваем как подготовку к провокациям в преддверии второго тура выборов президента, - заявили в НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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