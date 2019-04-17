Дисковые телефоны, радиолы и целую коллекцию пластинок передал житель Донецка краеведческому музею
Донецкий республиканский краеведческий музей продолжает акцию «Дни дарения». Удивительные вещи прошлой эпохи люди передают из всех уголков Донбасса. Житель Донецка на днях передал в дар музею 74 предмета. Некоторые из них в коллекции ДРКМ появились впервые. Интересны как экспонаты, так и личность дарителя: им оказался ветеран органов прокуратуры, старший советник юстиции Виктор Онищук, в своё время занимавший пост прокурора Ворошиловского района нашего города.
Как рассказала заведующая отделом научно-фондовой работы ДРКМ Ирина Черепахина, среди переданных экспонатов большой интерес представляют различного типа стационарные телефоны (дисковые и кнопочные) служебного пользования: аппарат телефонный дисковый «Nordfern.W66». Германская Демократическая Республика, 1960-е гг., аппарат телефонный дисковый. СССР, 1976г., аппарат телефонный дисковый «Гамма». СССР, 1980 г., аппарат телефонный кнопочный VEF TA-12. Латвийская CCР, г. Рига, 1989 г.
Особый интерес представляют два радиоприёмника, которых ранее не было в коллекции музея: радиоприёмник ламповый «Беларусь-57», произведенный на Минском радиозаводе им. Молотова Белорусской ССР в конце 1950-х гг. и радиола сетевая настольная «Рекорд-53». Радиолы данной модели выпускались на Иркутском и Бердском радиозаводах с 1953 года.
Также Виктор Ефимович передал музею 52 уникальные грампластинки. Двух диаметров (20 и 25 см) шеллаковые диски 1950-70-х годов были аккуратно уложены в две специальные коробки, на одной из которых надпись: «Апрелевский завод грампластинок, Министерство культуры СССР. Долгоиграющая 33 оборота в минуту». Во второй коробке хранились пластинки заводов «Харпластмас» и Киевского Министерства топливной промышленности. На этих пластинках записаны известные песни Дунаевского, Пахмутовой, Добронравова, Богословского в исполнении Трошина, Бернеса, Пугачёвой, Хиля, а также наших земляков Кобзона, Кристалинской, Ободзинского. На мягких гибких пластинках фирмы «Мелодия» записаны детские песенки из советских мультфильмов. Предметом отдельного изучения истории советской пластинки являются эмблемы фирм грамзаписи на этикетках и оформление конвертов.
Когда-то все эти вещи составляли быт советского человека, сейчас же для молодежи они выглядят диковинно. Вышеперечисленные предметы помещены в экспозицию зала «Рождённая в СССР», посвящённому советской семье 60-80-х гг. XX в. При этом часть предметов, подаренных музею Виктором Онищуком, ещё только ждут своей очереди быть представленными вниманию посетителей. Среди них, в частности, – переговорное устройство для связи в подъезде (1987 год), и не только.
- По работе наш даритель напрямую общался по селекторной связи со следственными изоляторами Донецкой области, для чего использовал «Приставку телефонную для автоматического вызова «Виза 32», на которой были обозначены «СИЗО», а также телефонный комплект местной связи селекторной связи ТКМС, датированный 1970-ми годами. Таких аппаратов никогда ещё не было в фондовой коллекции музея, –рассказала Ирина Черепахина.
Напомним, акция «Дни дарения» имеет бессрочный характер, и все соотечественники приглашаются к участию в ней. Экспонаты досоветского и советского периодов принимаются по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-а. Телефоны для справок: (062) 311-33-51, 311-48-63
ИСТОЧНИК KP.RU