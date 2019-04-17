Дисковые телефоны, радиолы и целую коллекцию пластинок передал житель Донецка краеведческому музею

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-17T14:33:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Донецкий республиканский краеведческий музей продолжает акцию «Дни дарения». Удивительные вещи прошлой эпохи люди передают из всех уголков Донбасса. Житель Донецка на днях передал в дар музею 74 предмета. Некоторые из них в коллекции ДРКМ появились впервые. Интересны как экспонаты, так и личность дарителя: им оказался ветеран органов прокуратуры, старший советник юстиции Виктор Онищук, в своё время занимавший пост прокурора Ворошиловского района нашего города.

Как рассказала заведующая отделом научно-фондовой работы ДРКМ Ирина Черепахина, среди переданных экспонатов большой интерес представляют различного типа стационарные телефоны (дисковые и кнопочные) служебного пользования: аппарат телефонный дисковый «Nordfern.W66». Германская Демократическая Республика, 1960-е гг., аппарат телефонный дисковый. СССР, 1976г., аппарат телефонный дисковый «Гамма». СССР, 1980 г., аппарат телефонный кнопочный VEF TA-12. Латвийская CCР, г. Рига, 1989 г.

Особый интерес представляют два радиоприёмника, которых ранее не было в коллекции музея: радиоприёмник ламповый «Беларусь-57», произведенный на Минском радиозаводе им. Молотова Белорусской ССР в конце 1950-х гг. и радиола сетевая настольная «Рекорд-53». Радиолы данной модели выпускались на Иркутском и Бердском радиозаводах с 1953 года.

Также Виктор Ефимович передал музею 52 уникальные грампластинки. Двух диаметров (20 и 25 см) шеллаковые диски 1950-70-х годов были аккуратно уложены в две специальные коробки, на одной из которых надпись: «Апрелевский завод грампластинок, Министерство культуры СССР. Долгоиграющая 33 оборота в минуту». Во второй коробке хранились пластинки заводов «Харпластмас» и Киевского Министерства топливной промышленности. На этих пластинках записаны известные песни Дунаевского, Пахмутовой, Добронравова, Богословского в исполнении Трошина, Бернеса, Пугачёвой, Хиля, а также наших земляков Кобзона, Кристалинской, Ободзинского. На мягких гибких пластинках фирмы «Мелодия» записаны детские песенки из советских мультфильмов. Предметом отдельного изучения истории советской пластинки являются эмблемы фирм грамзаписи на этикетках и оформление конвертов.

Когда-то все эти вещи составляли быт советского человека, сейчас же для молодежи они выглядят диковинно. Вышеперечисленные предметы помещены в экспозицию зала «Рождённая в СССР», посвящённому советской семье 60-80-х гг. XX в. При этом часть предметов, подаренных музею Виктором Онищуком, ещё только ждут своей очереди быть представленными вниманию посетителей. Среди них, в частности, – переговорное устройство для связи в подъезде (1987 год), и не только.

- По работе наш даритель напрямую общался по селекторной связи со следственными изоляторами Донецкой области, для чего использовал «Приставку телефонную для автоматического вызова «Виза 32», на которой были обозначены «СИЗО», а также телефонный комплект местной связи селекторной связи ТКМС, датированный 1970-ми годами. Таких аппаратов никогда ещё не было в фондовой коллекции музея, –рассказала Ирина Черепахина.

Напомним, акция «Дни дарения» имеет бессрочный характер, и все соотечественники приглашаются к участию в ней. Экспонаты досоветского и советского периодов принимаются по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-а. Телефоны для справок: (062) 311-33-51, 311-48-63

ИСТОЧНИК KP.RU