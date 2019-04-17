Главный индеец СССР Гойко Митич приехал в Донецк

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-17T13:45:16+03:00

В столице ДНР знаменитый сербский актер и режиссер проведет несколько встреч и презентует фильм «Балканский рубеж»

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В Донецк приехал сербский киноактер Гойко Митич. Его называют главным индейцем СССР. Актер получил известность после съемок в восточноевропейских вестернах, где он играл роли индейцев. Министр культуры ДНР сообщил «Комсомолке», что в столице ДНР актер и режиссер презентует фильм «Балканский рубеж» о событиях 1999 года в Югославии, где он сыграл одну из ролей.

- Гойко Митич уже приехал в город. Сейчас он находится на экскурсии по Донецку, - говорит министр культуры Республики Михаил Желтяков. – Презентация фильма запланирована на завтра, а сегодня у него состоится несколько встреч.

Сегодня Гойко Митич пообщается с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна, а вечером проведет встречу со спортсменами и поклонниками.

ИСТОЧНИК KP.RU