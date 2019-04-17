Спортсмены ДНР завоевали золото в Ставропольском крае на соревнованиях по каратэ

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-17T08:20:58+03:00

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13 и 14 апреля спортсмены Донецкой Народной Республики приняли участие в соревнованиях по каратэ, которые проходили в Ставропольском крае при поддержке Русского центра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма.

- Так, Артем Алтухов в открытом чемпионате и первенстве Ставропольского края по всестилевому каратэ, посвященному памяти Героя России Чепракова, занял 1 место в кумитэ в абсолютной весовой категории 16-17 лет и 2 место в ката мужчины 18 лет и старше, - рассказали в Минспорта. - В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 13 регионов России.

А 14 апреля в Буденновске проходило открытое первенство Ставропольского края по каратэ WKF «Антитеррор». В соревновании участвовали более 250 спортсменов из Ставропольского края, Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Нашу Республику представлял Герман Серебряков из Макеевки, который занял 1 место в ката 14-15 лет, 1 место в категории 14-15 лет кумитэ до 63 кг и 1 место - кумитэ 14-15 лет абсолютная весовая категория, - сказали в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU