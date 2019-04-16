Наеву нет доверия: Порошенко подключил СБУ, чтобы солдаты в Донбассе голосовали за него

СЕГОДНЯ 20:02 2019-04-16T20:07:38+03:00

Порошенко теперь не доверяет Наеву (на фото - второй слева), «провалившему» первый тур голосования во вверенных войсках. Фото: facebook.com/pressjfo.news

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После провального голосования украинских военных в первом туре выборов президента Украины, Порошенко перестал доверять обещаниям командующего ООС генерала Сергея Наева. Подумать только – за действующего верховного главнокомандующего солдаты и офицеры из зоны ООС отдали почти столько же голосов, как и за шоумена Владимира Зеленского! Позор и предательство!

- По информации нашего источника, 14 апреля в штаб 10-й отдельной горно-штурмовой бригады прибыли сотрудники СБУ и военной контрразведки, - сообщил сегодня на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - Целью визита является запугивание и шантаж имеющих мелкие правонарушения военнослужащих, а также показательная фальсификация дел и демонстрация последствий приведения этих материалов в производство, если они не проголосуют за Порошенко.

Работа сотрудников спецслужб спланирована до 21 апреля включительно. Они должны «поработать» во всех подразделениях бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU