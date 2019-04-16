2019-04-16T16:36:47+03:00
Общество

В ЛНР объявили конкурс на лучший стилизованный костюм Великой Отечественной войны

Общий призовой фонд - 750 тысяч рублей
Анастасия Родионова
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Участие могут принять как начинающие мастера, так и профессиональные дизайнеры. Фото: itd2.mycdn.meУчастие могут принять как начинающие мастера, так и профессиональные дизайнеры. Фото: itd2.mycdn.me
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Всех дизайнеров Республики приглашают поучаствовать в конкурсе по изготовлению костюма времен Отечественной войны. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.

- Конкурс проводится в один этап в номинации «Эскиз коллекции по мотивам формы времён Великой Отечественной войны» и предполагает очную форму участия. В нём могут принять участие начинающие и профессиональные модельеры, дизайнеры одежды или мастера декоративно-прикладного искусства от 14 до 35 лет, - рассказали в ведомстве.

Также в минкульте добавили, что количество работ от одного участника не ограничено.

Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку по адресу: lg3_2012@mail.ru либо же принести её по адресу: город Луганск, Красная площадь, 7.

- Заявки принимаются не позже первого мая. Итоги конкурса станут известными 7 мая в Луганском краеведческом музее, там же и пройдет церемония награждения. Лучшие будут награждены дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд - 750 тысяч рублей, - отметили в министерстве культуры ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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