В ДНР уже можно проголосовать за кандидатов в депутаты Молодежного парламента

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-16T11:44:40+03:00

Изменить размер текста: A A

- Сегодня, 16 апреля, с 9:00 на территории ДНР началось голосование молодых граждан на выборах депутатов Молодежного парламента Республики, – сообщил на брифинге председатель Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК) Константин Комлёнок.

Выборы будут проходить с 16 по 24 апреля. Голосовать имеют право жители ДНР в возрасте от 16 до 35 лет. Сейчас открыты 12 избирательных участков. А всего будет работать 54 участка. Кандидатами в депутаты МП зарегистрированы 507 человек.

Константин Комлёнок отметил, что бюллетени в участковые избирательные комиссии переданы в необходимом объеме. При проведении выборов соблюдается принцип равенства и тайного голосования. Для каждого избирателя обеспечен беспрепятственный доступ на избирательные участки. На каждом участке установлено достаточное количество кабинок для голосования.

В качестве наблюдателей будут присутствовать представители молодежных парламентов российских регионов и активисты проекта «Молодая Гвардия» из ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU