В ДНР уже можно проголосовать за кандидатов в депутаты Молодежного парламента
- Сегодня, 16 апреля, с 9:00 на территории ДНР началось голосование молодых граждан на выборах депутатов Молодежного парламента Республики, – сообщил на брифинге председатель Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК) Константин Комлёнок.
Выборы будут проходить с 16 по 24 апреля. Голосовать имеют право жители ДНР в возрасте от 16 до 35 лет. Сейчас открыты 12 избирательных участков. А всего будет работать 54 участка. Кандидатами в депутаты МП зарегистрированы 507 человек.
Константин Комлёнок отметил, что бюллетени в участковые избирательные комиссии переданы в необходимом объеме. При проведении выборов соблюдается принцип равенства и тайного голосования. Для каждого избирателя обеспечен беспрепятственный доступ на избирательные участки. На каждом участке установлено достаточное количество кабинок для голосования.
В качестве наблюдателей будут присутствовать представители молодежных парламентов российских регионов и активисты проекта «Молодая Гвардия» из ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU