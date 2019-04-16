2019-04-16T11:44:40+03:00
Политика

В ДНР уже можно проголосовать за кандидатов в депутаты Молодежного парламента

Выборы продлятся с 16 по 24 апреля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Константин Комлёнок объявил о старте выборов в Молодежный парламент ДНР. Фото: youtube.com/ДНРонлайнКонстантин Комлёнок объявил о старте выборов в Молодежный парламент ДНР. Фото: youtube.com/ДНРонлайн
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- Сегодня, 16 апреля, с 9:00 на территории ДНР началось голосование молодых граждан на выборах депутатов Молодежного парламента Республики, – сообщил на брифинге председатель Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК) Константин Комлёнок.

Выборы будут проходить с 16 по 24 апреля. Голосовать имеют право жители ДНР в возрасте от 16 до 35 лет. Сейчас открыты 12 избирательных участков. А всего будет работать 54 участка. Кандидатами в депутаты МП зарегистрированы 507 человек.

Константин Комлёнок отметил, что бюллетени в участковые избирательные комиссии переданы в необходимом объеме. При проведении выборов соблюдается принцип равенства и тайного голосования. Для каждого избирателя обеспечен беспрепятственный доступ на избирательные участки. На каждом участке установлено достаточное количество кабинок для голосования.

В качестве наблюдателей будут присутствовать представители молодежных парламентов российских регионов и активисты проекта «Молодая Гвардия» из ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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