Раненую в Золотом 12-летнюю девочку обследуют в Луганске

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-16T09:10:34+03:00

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Двенадцатилетняя жительница Золотого-5 получила минно-взрывную травму в результате обстрела 14 апреля киевскими силовиками.

- Это было в 7.30. Я сидела за компьютером у себя дома, и тут взрыв, полетели стекла в меня, и осколком зацепило левое ухо, - рассказала ЛИЦ пострадавшая. - У нас раньше в дом вообще и пули не прилетало. В первый раз такое, что к нам прилетел снаряд.

В соседнем городе Первомайске девочке была оказана необходимая первичная медицинская помощь, однако ребенку требуется дополнительное обследование.

- Чудом, что она осталась жива. Возле окна сидеть и отделаться баротравмой, легким сотрясением и только царапина – что называется, родилась в рубашке, - сказал заведующий педиатрическим отделением Первомайской больницы Евгений Гарагатый. - Сейчас состояние неплохое, она в сознании, адекватна, но обследоваться она должна, конечно, потому что мы ограничены в этом плане.

Врач отметил, что для прохождения более детального обследования пострадавшая в ближайшее время будет направлена в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU