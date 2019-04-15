2019-04-15T19:59:09+03:00
Общество

В республиках Донбасса завершился отопительный сезон

Проблемные ситуации сезона будут проанализированы и учтены при подготовке к следующему году
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В республиках Донбасса завершился отопительный сезонВ республиках Донбасса завершился отопительный сезонФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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15 апреля в Донецкой Народной Республике официально завершается отопительный сезон. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

- Отопительный сезон пройден удовлетворительно. Из 18 населенных пунктов и районов Республики работающие котельные остались в Енакиево, Углегорске, Зугрэсе, Новоазовском, Старобешевском и Тельмановском районах. В Снежном, Торезе, Шахтерске, Ясиноватой и Амвросиевском районе в работе котельные, подающие тепло на социальную сферу. К завтрашнему утру все работающие котельные будут остановлены, – отметил министр.

Он добавил, что все проблемные ситуации сезона будут проанализированы и учтены при подготовке к следующему году.

О завершении отопительного сезона сообщили и в Луганской Народной Республики.

- Готово распоряжение об окончании отопительного сезона, 15 апреля будет последним днем подачи теплоносителя потребителям. Сегодня ночью будем отключать системы теплоснабжения, - сказал глава Луганска Манолис Пилавов. - С 16 апреля в столице Луганской Народной Республики начнется межотопительный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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