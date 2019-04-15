Генерал-лейтенанта ВСУ Красноока и полковника Красоту подали в розыск за геноцид

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-15T17:00:50+03:00

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР

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В Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики заявили о том, что управление по надзору за соблюдением законов в военной сфере, за совершение преступлений разыскивается командующий ОК СВ «Восток», генерал-лейтенант ВСУ Александр Краснооки и командир оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» полковник Игорь Красота.

- Александр Фёдорович Красноок 15 января 1966 года рождения и Красота Игорь Алексеевич, 19 сентября 1967 года рождения разыскиваются за совершения преступлений предусмотренных статьёй 440 УК ЛНР (Геноцид) и часть 1 и 2 статьи 439 УК ЛНР (Применение запрещённых средств и методов ведения войны), - говорится в заявление.

В Генеральной прокуратуре просят граждан сообщить о местонахождении преступников.

- В случае обнаружения местонахождения Красноока и Красота просим сообщить в Генеральную прокуратуру ЛНР по адресу: город Луганск, улица Коцюбинского, 3, либо сообщить в дежурную часть Генеральной прокуратуры ЛНР. Телефон: (0642) 53-50-11, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU