2019-04-15T14:58:37+03:00
Политика

Под Ясиноватой начались ремонтные работы поврежденного водовода

До этого населенные пункты вблизи Ясиноватой и Докучаевска пользовались резервными водными источниками
Екатерина Сорока
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Обеспечением безопасности занимаются зеркальные патрули вблизи ремонтных работ. Фото: kumar.dn.uaОбеспечением безопасности занимаются зеркальные патрули вблизи ремонтных работ. Фото: kumar.dn.ua
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Под Ясиноватой продолжаются ремонтно-восстановительные работы Южнодонбасского водовода (ЮДВ). Об этом заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

- Сегодня в 10.15 работы по устранению порыва были возобновлены. Ремонтные бригады при координации и содействии оперативной группы представительства ДНР в СЦКК и переговорном процессе выехали на место проведения работ, — говорится в заявлении.

Это уже вторая попытка отремонтировать водовод под Ясиноватой. В первый раз 12 апреля бригада, которая занималась ремонтом, попала под обстрел ВСУ, в целях безопасности ремонт был приостановлен.

Напомним, что 11 апреля ВСУ открыли огонь по населенным пунктам под Ясиноватой. В ходе обстрела была повреждена насосная станция Южнодонбасский водовод, который обеспечивал огромную территорию, в которую входят подконтрольные Украиной населенные пункты, часть Донецка, а также такие крупные города, как Докучаевск, Волноваха и Ясиноватая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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