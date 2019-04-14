2019-04-14T15:02:59+03:00
Происшествия

Новорожденную девочку в Донецке выкинули в контейнер: спасти ребенка не удалось

Полиция ДНР ищет роженицу-убийцу
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жизнь девочки спасти не удалось. Фото: pixabay.comЖизнь девочки спасти не удалось. Фото: pixabay.com
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В Донецке в Киевском районе во дворах за магазином «Сарепта» (остановка – Полиграфическая) в мусорном контейнере нaшли новорожденную девочку. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщают местные жители в социальных сетях.

Отмечается, что рeбенок был в обычном пакете. Еще живой, но, к сожалению, спасти его не удалось. Сейчас полиция ищет роженицу.

Дончане изумлены этим жестоким поступком, ведь в больницах Донецка есть специальные "Окна жизни", где можно было бы оставить нежеланного новорожденного, не нарушая закона и не беря грех на душу.

- Пpосим всех откликнутся, возможно ваша знакомая была в положении, а сейчас нет ни живота, ни ребёнка, - призывают сами дончане в соцсетях.

С любой информацией, которая поможет раскрыть данное преступление, просят обращаться в Киевский РОВД, либо по нoмеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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