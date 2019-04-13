Почему недострои в ДНР постепенно приходят в негодность

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-13T11:13:48+03:00

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Сейчас в городах Донецкой Народной Республики 163 недостроенных здания. В основном – жилые дома. Об этом «КП» сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

- До сих пор нет какого-либо очерченной нормативной базы, которая бы твердо регулировала процедуру национализации недостроев. И если применительно к объектам бюджетного строительства теоретически существуют пути передачи объектов недостроя, то частное строительство у нас считается неприкосновенным - частная собственность охраняется Конституцией ДНР, - прокомментировал Виталий Федорович.

Тех застройщиков, кто находится в Республике, обязали принять все необходимые меры для охраны их объектов незавершенного строительства и даже налагаются штрафы за нарушения требований строительного законодательства.

- Но если частный застройщик находится за пределами ДНР, его объект заброшен, не охраняется, то к нему невозможно применить никаких мер воздействия. В том числе передать объект строительства для завершения работ иному лицу (государству, например). Поэтому местные органы власти не имеют права осуществлять на частном объекте какие-либо мероприятия, - констатировал Виталий Кижаев.

ИСТОЧНИК KP.RU