Экстренное заявление НМ ДНР: военные Республики взяли в плен украинского диверсанта

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-12T15:06:34+03:00

Изменить размер текста: A A

11 апреля военные ДНР под Широкино пресекли вылазку украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

- В районе Широкино нашими военными была своевременно обнаружена группа противника. В ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты вынуждены были отступить на исходные позиции, понеся при этом потери, которые составили: один убитый и двое раненых, - сообщил Безсонов.

При этом он добавил, что украинские диверсанты, отступая, бросили одного раненого сослуживца. Военные Республики передали его в МГБ для проведения дознания.

Напомним, что в последний раз украинские ДРГ были обезврежены в районе Октября – тоже на юге ДНР – 7 апреля. Первая группа собиралась спровоцировать Донецк на ответный огонь в районе КПП «Октябрь», а вторая - обеспечить потери среди мирных жителей и обвинить в этом военных ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU