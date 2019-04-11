Украинское правительство не пускает журналистов и волонтеров в зону "ООС"

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-11T15:21:57+03:00

Журналисты снимают репортажи и проводят сьемки на свой страх и риск. Фото: medialaw.asia

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Украинские военные готовятся к провокации, направленной на сотрудников миссии ОБСЕ для обвинения Народной милиции ДНР в содеянном и обратить внимание общественности. Об этом заявил начальник пресс-службы Даниил Безсонов.

- Вчера враг предпринял очередную попытку совершения диверсии. Мы были проинформированы о маршруте патрулирования ОБСЕ и на провокационный огонь не отвечали. Обращаем внимание руководства наблюдателей на провокацию, направленную против сотрудников миссии, и надеемся на фиксацию данного обстрела в официальном отчете, - комментирует Даниил Безсонов.

Безсонов также сказал, что по-прежнему штаб "ООС" препятствует работе волонтеров и независимых журналистов.

- Украинская власть пытается не допустить их к объективной и реальной информации и не дает рассказать об этом общественности. Майор добавил, некоторые журналисты всё же игнорируют запреты и попадают на передовую. Они снимают репортажи и проводят сьемки на свой страх и риск, - отметил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU