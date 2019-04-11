В «Почте Донбасса» презентовали электронную марку

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-11T13:25:39+03:00

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В "Почте Донбасса" ввели новую марку - электронную. Она представляет собой QR-код. В нём содержится вся информации об отделении почты. Генеральный директор «Почты Донбасса» Денис Неудачин надеется, что клиенты почты оценят их новшество.

Отделения почты уже принимают письма и бандероли, которые оплачиваются новыми марками. Чтобы её получить, необходимо заключить договор. После пройти регистрацию в личном кабинете на сайте почтового отделения.

– Мы не откажемся от выпуска почтовых марок, - говорит Денис Неудачин. - Да, электронная марка выполняет их функции, но мы понимаем, что филателия – неотъемлемая часть нашей жизни и новейшей истории Донбасса. Мы продолжим выпускать художественные марки, посвящённые выдающимся людям, важным событиям и знаменательным датам.

ИСТОЧНИК KP.RU