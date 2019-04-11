Офицеры ВСУ угоняют машины жителей Донбасса: на одних ездят по работе, другие отправляют домой или дарят

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-11T13:20:22+03:00

Всё это выставляется как подарок от того или иного бизнесмена. Фото: uploads.tapatalk-cdn.com

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Украинский военный позвонил на горячую линию правоохранительных органов ДНР и рассказал про регулярные угоны дорогостоящих автомобилей на территории Донбасса. Солдат раскрыл детали преступления.

- К угонам машин причастен высший офицерский состав 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Назвал звонивший и конкретные имена – главным в угоне является Виталий Валерьевич Дуркабан, он же заместитель командира по тылу 128 бригады. Помимо него в деле участвует и командир бригады - Сергей Станиславович Сабко и Юрий Сапрунович. Они «крышуют» угонщиков, предоставляя им безопасность, - рассказал военнослужащий ВСУ.

Солдат отметил, что автомобили похуже используются для передвижения на работе, подороже – отправляются в личный гараж или домой.

- Всё это выставляется как подарок от того или иного бизнесмена «сочувствующего нам, солдатам». А местные уголовники, которым наши командиры дали практически полную свободу действий, «работают» даже на заказ, - говорит он. - К примеру, на 23 февраля ко Дню рождения полковника Босюка, привезли красивую машинку, не новую, но и далеко не дешевую.

ИСТОЧНИК KP.RU