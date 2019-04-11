2019-04-11T11:13:11+03:00
Политика

Киевские силовики обстреливали в Донбассе Фрунзе, Зайцево и Спартак

ВСУ за сутки 16 раз нарушили «режим тишины» на линии разграничения ДНР и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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При обстрелах применялись минометы. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПри обстрелах применялись минометы. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженные формирования Украины (ВФУ) составило 11 раз, –сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. – Общее количество примененных боеприпасов – 116 единиц.

Под огнем оказались поселок шахты Трудовская на западе Донецка, село Спартак к северу от столицы; село Васильевка к северу от Ясиноватой; горловские поселки Доломитное и Зайцево, а также села Сосновское и Саханка на юге ДНР.

А территорию ЛНР киевские силовики за минувшие сутки обстреляли пять раз. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков Фрунзе, Калиново и села Калиново-Борщеватое.

При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что сейчас действует весеннее перемирие. А всего участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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