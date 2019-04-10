2019-04-10T19:44:12+03:00
Политика

Зеленский: Договариваться с "террористами" ДНР и ЛНР никто не собирается

Мирное урегулирование конфликта в Донбассе комик видит в том, чтобы заигрывать с националистами
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
А вешать мы их будем потом. Фото: Sergei Supinsky, AFPА вешать мы их будем потом. Фото: Sergei Supinsky, AFP
Изменить размер текста:

Заявления кандидатов на пост президента Украины пестрят громкими обещаниями. Удивительно, но украинский народ будто забыл, как Порошенко обещал окончить войну в Донбассе за три дня и ведется на новые обещания.

Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский намерен продолжать прозападный курс страны и не вести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Донбассе с «террористами ДНР и ЛНР». Соответствующее заявление в беседе с украинскими журналистами сделали члены команды Зеленского – идеолог Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Гетманцев.

- Пригласит Великобританию и США в нормандский формат. Команда готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу. Президент Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров.

С "боевиками террористических организаций" ЛНР и ДНР переговоров не будет. Также Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», — заявили они.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Весеннее перемирие в Донбассе оказалось самым неэффективным
Власти Киева не пустили ОБСЕ к пленным на Украине
Глава МИД Наталья Никонорова: Киев сделал все, чтобы сорвать заседание в Минске
Украинские боевики выпустили по поселку Зайцево 25 мин
Пресечена провокация ВСУ: Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник
Дарья Морозова: Киев не счел нужным направить представителей на заседание в Минск
Ирина Геращенко: Донбасс вернем и это не помешает вступлению в НАТО
За минувшие сутки со стороны украинских боевиков на территорию ДНР прилетело 105 снарядов
Убили, а труп выкинули в выгребную яму: В Шахтерске сын жестоко расправился с собутыльником матери
Коммунальные тарифы в ЛДНР остаются прежними, тогда как украинцы избивают контролеров за платежки
На территории школы ЛНР обнаружена неразорвавшаяся граната
Погода в Донецке и Луганске 10 апреля: тепло и без осадков
ВСУ планируют увеличить количество разведок с помощью БПЛА в Донбассе
ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в ДНР
В прифронтовом Куйбышевском районе открылась новая детская площадка
ВСУ направили боевиков националистического батальона под Горловку
В ЛНР обезвредили найденный в поле боеприпас РСЗО «Смерч»
Военный 30-й бригады ВСУ подорвался на взрывном устройстве у Луганского