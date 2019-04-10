Зеленский: Договариваться с "террористами" ДНР и ЛНР никто не собирается

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-10T19:44:12+03:00

А вешать мы их будем потом. Фото: Sergei Supinsky, AFP

Мирное урегулирование конфликта в Донбассе комик видит в том, чтобы заигрывать с националистами

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Заявления кандидатов на пост президента Украины пестрят громкими обещаниями. Удивительно, но украинский народ будто забыл, как Порошенко обещал окончить войну в Донбассе за три дня и ведется на новые обещания.

Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский намерен продолжать прозападный курс страны и не вести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Донбассе с «террористами ДНР и ЛНР». Соответствующее заявление в беседе с украинскими журналистами сделали члены команды Зеленского – идеолог Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Гетманцев.

- Пригласит Великобританию и США в нормандский формат. Команда готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу. Президент Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров.

С "боевиками террористических организаций" ЛНР и ДНР переговоров не будет. Также Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», — заявили они.

ИСТОЧНИК KP.RU